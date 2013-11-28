Кокс сумнівається у виправданості рішення України щодо ЄС

Екс-глава Європарламенту Пет Кокс не упевнений, що рішення України зупинити євроінтеграцію через тиск Росії є виправданим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кокс заявив на бізнес-форумі, що відбувається у рамках саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі.

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За словами Кокса, немає сумнівів, що з боку Росії здійснювався тиск. «Але чи пояснює це вибір, це питання», - сказав Кокс, водночас погодившись, що тиск був ефективним. Він підкреслив, що чинити тиск на незалежну державу є неєвропейським підходом. Водночас він закликав ЄС залишити для України двері відчиненими, підкресливши, що це необхідно заради тієї молоді, яка сьогодні демонструє свою прихильність європейській перспективі країни. «Ми повинні враховувати їх надії», - підкреслив Кокс.

Нагадаємо, на цьому саміті у Вільнюсі планувалося підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС.

21 листопада, коли уряд України прийняв розпорядження про припинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.