Рішення Кабміну призупинити євроінтеграцію вже оскаржили в суді

Про це повідомляє прес-служба Европейської народної партіі, яка подала позов.

«Верховна Рада України у межах своїх повноважень, визначених Конституцією України, визнала європейську інтеграцію держави, подальше укладання Угоди про асоціацію з ЄС та набуття членства у ЄС в якості пріоритетного напряму зовнішньої політики України. Натомість ухвалене вчора урядом Азарова розпорядження суперечить цим нормам», - наголосив Микола Катеринчук, коментуючи позовну заяву.

«Окрім того це розпорядження не лише суперечить Закону України «Про Кабінет Міністрів України», а й порушує права більшості українців на європейський вибір, який підтримується переважною більшістю українського суспільства. Зокрема, про це свідчать результати останніх чергових виборів народних депутатів України, які відбулись 28 жовтня 2012 року. Так, згідно з відомостями, розміщеними на офіційному сайті ЦВК більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні, підтримали ті політичні партії, у програмах яких чітко визначено євроінтеграційний курс розвитку України. В числі них як опозиційні, так і провладні політичні партії», - повідомив народний депутат.

Європейська партія України вважає, що суд має усі законні підстави аби негайно зупинити дію згаданого розпорядження Кабінету Міністрів України і в такий спосіб забезпечити реалізацію прагнень більшості громадян України на інтеграцію до Європейського союзу.