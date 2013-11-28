Кокс сподівається, що "історія України та ЄС" не закінчилася

Один з керівників моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс сподівається, що Європейський Союз продовжить стежити за станом здоров'я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Вільнюсі перед початком Форуму громадянського суспільства, який відбувається у рамках саміту «Східного партнерства».

«Я сподіваюсь, що ЄС продовжить слідкувати за станом її здоров'я», - сказав Кокс, зауваживши, що дуже важливо пересвідчитись, що станом здоров'я та умовами перебування Тимошенко опікуються.

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Говорячи про перспективи підписання Україною Угоди про асоцацію з ЄС, Кокс висловив сподівання, що процес буде продовжено.

«Я сподіваюсь, що це не кінець історії, у мене немає жодних сумнівів, що двері для України залишаться відкритими», - сказав він.