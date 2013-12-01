Луценко закликав киян діяти "не тільки по закону" і паралізувати Київ

Про це він заявив на Михайлівській площі 30 листопада.

"Йолка на крові стала символом того, що влада остаточно перестала дотримуватися Конституції. Це означає, що ми також можемо діяти не тільки по закону. Для цього є простий, зрозумілий, доступний, мирний шлях. Він називається – страйк", - зазначив він, інформує Українська правда.

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"Завтра ми маємо зібрати весь Київ у ще більшій кількості, ніж 24 листопада. З понеділка столиця має бути заблокована. Наш загальний страйк змете цю владу", - заявив політик.

Екс-міністр звернувся до київських водіїв із закликом заблокувати у понеділок транспортний рух центром столиці, а київських студентів Луценко закликав усіх разом вийти на вулиці, щоб "помститесь цій банді за своїх друзів".

"Звертаюся зараз до всіх інших. Зокрема, до спортсменів: виходьте на площі і захистіть людей. Сьогодні нам потрібен ваш захист. Гуртуйтеся усі для захисту людей. Доведіть усім, що у цій країні є не тільки бандити, а справжні спортсмени, які вміють захистити свою гордість, своїх дітей, своє майбутнє, свою країну", - заявив Луценко.

Нагадаємо, зранку 30 листопада спецпідрозділ "Беркут" розігнав мирну акцію на Майдані Незалежності. Десятки людей отримали травми.

Пізніше президент Віктор Янукович висловив обурення діями правоохоронців.