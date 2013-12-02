Комітет Ради сьогодні розгляне постанову про недовіру уряду
14:06, 02 грудня 2013Політика
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У понеділок, 2 грудня, о 14.00, комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування розгляне проект постанови про недовіру уряду Миколи Азарова
Постанову доповідатиме Кличко
Про це повідомив член комітету, депутат фракції «Батьківщина» Руслан Князевич, повідомляє сайт «Батьківщини».
За його словами, автором проекту постанови є голова фракції «УДАР» Віталій Кличко, який особисто доповідатиме цей документ на засіданні комітету.
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Окрім того, як наголосив Князевич, всі народні депутати від опозиції, які є членами комітету, підтримають проект постанови про недовіру уряду Азарова.
Представники ЗМІ можуть акредитуватися на засідання комітету через прес-службу Верховної Ради.
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