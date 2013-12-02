Комітет Ради сьогодні розгляне постанову про недовіру уряду

Про це повідомив член комітету, депутат фракції «Батьківщина» Руслан Князевич, повідомляє сайт «Батьківщини».

За його словами, автором проекту постанови є голова фракції «УДАР» Віталій Кличко, який особисто доповідатиме цей документ на засіданні комітету.

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Окрім того, як наголосив Князевич, всі народні депутати від опозиції, які є членами комітету, підтримають проект постанови про недовіру уряду Азарова.

Представники ЗМІ можуть акредитуватися на засідання комітету через прес-службу Верховної Ради.