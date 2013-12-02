Фракція ПР не голосуватиме за відставку Кабміну - Єфремов

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Він підкреслив: “Ми не бачимо підстав для того, щоб голосувати за відставку уряду».

Відповідаючи на питання журналістів про можливе голосування в парламенті України за відставку міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, Єфремов сказав, що парламент може голосувати тільки за відставку уряду, але не може відправляти у відставку міністра.

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«Там є інша процедура», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, після жорстокого розгону бійцями «Беркуту» Євромайдану в Києві 30 листопада опозиція вимагає завтра першим питанням розглянути у Верховній Раді резолюцію про недовіру Кабінету міністрів України.

Арсеній Яценюк підкреслив, що опозиція наполягає на відставці Кабміну і припиненні політичних репресій в Україні, звільненні екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і затриманих активістів.

Лідер “Свободи” Олег Тягнибок також наголосив на необхідності притягнення до відповідальності керівників МВС.

Лідер “УДАРу” Віталій Кличко додав, що до відповідальності мають бути притягнені всі причетні до побиття студентів 30 листопада.

Кличко також вимагає усунення з посади міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і порушення проти нього кримінального провадження.