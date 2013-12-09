Міліція закрила станцію метро "Хрещатик" через загрозу вибуху

Про це ТСН.ua повідомив очевидець Сергій Перун.

Зокрема Сергій зауважив, що із самої станції на вулицю людей випускають безперешкодно.

Як повідомив майор міліції, який стоїть у сформованому кордоні, до міліції надійшло повідомлення про замінування станції.

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 9 грудня, вже "заміновували" станції метро Майдан Незалежності, Хрещатик та Театральну. Після кількагодинної перевірки правоохоронці бомби не знайшли.