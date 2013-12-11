На барикадах біля Інститутській є постраждалі з обох сторін

Вже є постраждалі і з боку евромайдановцев і з боку "беркутівців" і бійців спеціального призначення внутрішніх військ України, повідомляє "Обозреватель".

Від "беркутівців" в даний момент до медиків ведуть двох постраждалих.

Перед бійцями з боку Інститутської стоїть живий ланцюг з шести народних депутатів. Вони намагаються провести переговори з представниками "Беркута".

Всього зараз за колоною бійців коштує вісім великих автобусів і шість мікроавтобусів з правоохоронцями.