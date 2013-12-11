На барикадах біля Інститутській є постраждалі з обох сторін
04:35, 11 грудня 2013Політика
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Біля барикади на вулиці Інститутській тривають протистояння.
На барикадах близько Інститутській є постраждалі з обох сторін
Вже є постраждалі і з боку евромайдановцев і з боку "беркутівців" і бійців спеціального призначення внутрішніх військ України, повідомляє "Обозреватель".
Від "беркутівців" в даний момент до медиків ведуть двох постраждалих.
Перед бійцями з боку Інститутської стоїть живий ланцюг з шести народних депутатів. Вони намагаються провести переговори з представниками "Беркута".
Всього зараз за колоною бійців коштує вісім великих автобусів і шість мікроавтобусів з правоохоронцями.
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