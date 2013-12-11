У приміщенні КМДА продовжують перебувати мітингувальники

Як передає кореспондент УНІАН, під час нічного штурму Майдану вони облаштували барикади з підручних засобів і в середині приміщення.

Напроти будинку мерії стоїть захоплена мітинувальниками вантажівка. Її поставили поперек Хрещатика і спустили колеса. Крім того, напроти мерії мітинувальники влаштували ковзанку, поливши проїжджу частину водою, щоб утруднити наступ правоохоронців у разі штурму

Не зважаючи на те, що станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» закриті для пасажирів, на Майдан проводжують прибувати кияни. Сюди можна потрапити з боку метро «площа Льва Толстого».

Наразі напроти виходу з метро Хрещатик стоїть очеплення з числа солдатів внутрішніх військ. Вони перекрили лише проїжджу частину. Тротуаром можуть іти люди.