Протистояння між міліцією та мітингувальниками на Майдані триває

Навколо Майдану Незалежності в Києві триває протистояння між міліцією та мітингувальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, з боку вулиці Інститутської після прориву барикади та втручання у конфлікт Віталія Кличка обидві сторони поки утримуються від силових дій.

Разом з тим, з боку вулиці Михайлівської у напрямку Будинку профспілок, де знаходиться штаб мітингувальників, протистояння з правоохоронцями триває. Зокрема, хтось запустив салютну ракету.

Водночас, як повідомляють очевидці, неподалік від Києво-Печерської Лаври сконцентрована велика кількість автобусів із чоловіками у цивільному одязі.

У той же час працівники комунальних служб прибирають майно, яке залишилося на Майдані після того, як мітингувальників витіснив по вулиці Хрещатик з боку Європейської площі спецназ. У прибиранні сміття також задіяні підрозділи Державної служби з надзвичаних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько першої години ночі тисячі силовиків оточили Майдан і почали його штурм. Протистояння триває досі.

Лідери європейських країн засудили силовий розгін Євромайдану, а США висловили «свою огиду щодо рішення української влади відреагувати на мирний протест на київському Майдані використанням спецпризначенців, бульдозерів та кийків, а не повагою до демократичних прав та людської гідності».