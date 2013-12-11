Внутрішні війська МВС групуються під Кабміном

Біля будівлі Кабінету міністрів мобілізуються підрозділи МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, до будівлі Кабінету міністрів під'їхали два великі автобуси з приблизно 60 бійцями МВС. Їм видають щити й сухі пайки. Бійці - в повному обмундируванні. Вони знаходяться у стадії бойової готовності.

При цьому залишається невідомим, чи залишаться бійці біля Кабміну, чи вирушать кудись ще.

Водночас усі вулиці на під'їздах до Кабміну (Садова, Інститутська і Грушевського) забарикадовані порожніми автобусами. Ситуація поки залишається спокійною. Всередині кільця співробітників МВС видно людей характерної зовнішності - в спортивних костюмах, так звані "тітушки".

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Як повідомляв УНІАН, у середу вранці сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва й почали витісняти протестувальників із Майдану Незалежності, а потім здійснили спробу штурму будівлі Київської міської державної адміністрації, використовуваної протестувальниками як місце для ночівлі.

МВС назвало штурм Майдану "заходами з благоустрою території", які проводилися вночі для зручності громадян.

По мірі того, як кияни почали масово виходити на центральну вулицю свого міста, бійці МВС почали перегрупування й, врешті-решт, почали відводити колони бійців в «урядовий квартал».

Точне число постраждалих в результаті запеклого протистоянні в різних місцях Хрещатика поки ні владою, ні опозицією не називається.