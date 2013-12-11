Внутрішні війська МВС групуються під Кабміном
Біля будівлі Кабінету міністрів мобілізуються підрозділи МВС.
Біля будівлі Кабінету міністрів мобілізуються підрозділи МВС.
Як передає кореспондент УНІАН, до будівлі Кабінету міністрів під'їхали два великі автобуси з приблизно 60 бійцями МВС. Їм видають щити й сухі пайки. Бійці - в повному обмундируванні. Вони знаходяться у стадії бойової готовності.
При цьому залишається невідомим, чи залишаться бійці біля Кабміну, чи вирушать кудись ще.
Водночас усі вулиці на під'їздах до Кабміну (Садова, Інститутська і Грушевського) забарикадовані порожніми автобусами. Ситуація поки залишається спокійною. Всередині кільця співробітників МВС видно людей характерної зовнішності - в спортивних костюмах, так звані "тітушки".
На тему: Захарченко заявляє, що ніякого розгону Майдану не буде
Як повідомляв УНІАН, у середу вранці сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва й почали витісняти протестувальників із Майдану Незалежності, а потім здійснили спробу штурму будівлі Київської міської державної адміністрації, використовуваної протестувальниками як місце для ночівлі.
МВС назвало штурм Майдану "заходами з благоустрою території", які проводилися вночі для зручності громадян.
По мірі того, як кияни почали масово виходити на центральну вулицю свого міста, бійці МВС почали перегрупування й, врешті-решт, почали відводити колони бійців в «урядовий квартал».
Точне число постраждалих в результаті запеклого протистоянні в різних місцях Хрещатика поки ні владою, ні опозицією не називається.