Спікер ВР розповів студентам, де народжується "світле майбутнє"

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, Рибак висловив сподівання, що представники опозиції приєднаються до загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну», започаткованого першим президентом України Леонідом Кравчуком і спрямованим на пошук мирного виходу із кризи, яка є у державі.

«Виступаючи під час роботи круглого столу, керівник парламенту підкреслив, що першими на Майдан вийшли студенти, молодь «без політичних гасел, вони висловлювалися на підтримку євроінтеграції України, саме тому вони і назвали свій Майдан «Євромайданом». Опозиція ж, за його словами, використала цю протестну енергію молоді для реалізації власних амбіцій», - повідомили у прес-службі ВР.

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Також зазначили, що Рибак дав коротку оцінку ситуації в державі. Він підкреслив, що сьогодні «потрібна чітка оцінка дій як з одного боку, так і з іншого». Він наголосив на важливості утримання процесів, що відбуваються у державі, у конституційному річищі, не піддаючись на «фальшиві політичні заклики».

При цьому він звернув увагу на те, що українські опозиційні сили та лідери активно використовують зовнішньополітичні інструменти тиску на владу в Україні, вимагаючи «міжнародного посередництва», не йдучи на конструктивний діалог з владою. «Ніхто не зробить нам кращого життя, крім нас самих», - сказав керівник парламенту, наголосивши при цьому, що треба перш за все забезпечити цілісність держави, не поділяючи її на Схід та Захід, «загоїти рану».

Рибак наголосив «на важливості всебічного об’єктивного розслідування і оцінки усіх правопорушень, що мали місце останнім часом».

Голова Верховної Ради звернувся до молоді, студентів, «які прагнуть світлого майбутнього своїй країні, стоять на Майдані заради європейської України», і підкреслив, що «це майбутнє народжується у студентських аудиторіях, на виробництві, воно не будується натовпом».