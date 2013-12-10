На "круглий стіл" прийшли тільки представники влади

Як передає кореспондент УНІАН, на "круглому столі", який проходить у Палаці "Україна", присутні голова Верховної Ради України Володимир Рибак, віце-премєр-міністр Олександр Вілкул, міністри Олена Лукаш та Раїса Богатирьова.

Також присутні голова КГГА Олександр Попов, голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова фракції КПУ Петро Симоненко та позафракційний народний депутат Володимир Литвин. Також за столом - радник Президента України Марина Ставнійчук.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер партії «УДАР» Віталій Кличко наголосив, що опозицію не запрошували на круглий стіл для обговорення шляхів вирішення ситуації в Україні.

“Сьогодні нам пропонують сісти за круглий стіл. Деякі пропозиції лунають, що потрібно сідати, і жодного запрошення ми не отримали. Ні - де буде проводитись круглий стіл, ні його час, ми не отримували. І впевнений, що якщо круглий стіл буде проходити, він повинен бути організований з представництвом європейських країн, в публічній площині, де ми можемо говорити на ці теми, які турбують українців”, - сказав Кличко.