На народному віче зібралося вже кілька сотень тисяч людей

12:45, 15 грудня 2013
Політика
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У центрі Києва зібралося вже кілька сотень тисяч учасників народного віче «День гідності».

Фото : varianty.net

Як передає кореспондент УНІАН, площа перед Жовтневим палацом, вулиця Інститутська, Майдан Незалежності та Хрещатик, аж до будівлі КМДА, повністю заповнені людьми.

На тему: День гідності в Києві: онлайн-трансляція

Мітингувальники очікують виступів лідерів опозиції.

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