На народному віче зібралося вже кілька сотень тисяч людей

У центрі Києва зібралося вже кілька сотень тисяч учасників народного віче «День гідності».

Як передає кореспондент УНІАН, площа перед Жовтневим палацом, вулиця Інститутська, Майдан Незалежності та Хрещатик, аж до будівлі КМДА, повністю заповнені людьми. На тему: День гідності в Києві: онлайн-трансляція Мітингувальники очікують виступів лідерів опозиції.

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