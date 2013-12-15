На народному віче зібралося вже кілька сотень тисяч людей
12:45, 15 грудня 2013Політика
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У центрі Києва зібралося вже кілька сотень тисяч учасників народного віче «День гідності».
Фото : varianty.net
Як передає кореспондент УНІАН, площа перед Жовтневим палацом, вулиця Інститутська, Майдан Незалежності та Хрещатик, аж до будівлі КМДА, повністю заповнені людьми.
На тему: День гідності в Києві: онлайн-трансляція
Мітингувальники очікують виступів лідерів опозиції.
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