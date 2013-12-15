День гідності у Києві: онлайн-трансляція
На сьогоднішню всеукраїнську акцію протесту закликають вийти всіх українців, які прагнуть відстояти власну гідність та права.
17:39
Мітингувальники, які приходили під стіни Центральної виборчої комісії для проведення мирної акції, повернулись на Майдан Незалежності.
16:52
Близько 300 мітингувальників з Євромайдану прийшли під стіни Центральної виборчої комісії. Мітингувальники поводяться спокійно і не намагаються потрапити на територію ЦВК. Вони розташувались вздовж ринку перед центральним входом до будівлі комісії. Один з активістів пообіцяв, що люди не будуть прориватись до будівлі. Пікетувальники тримають в руках прапори України, Євросоюзу а також опозиційних політичних партій.
15:30
З Майдану Незалежності, де проходить Народне віче, вирушають три колони мітингувальників. Одна колона направляється до будівлі СБУ на Володимирській, 33, друга йде до Міністерства внутрішніх справ на вулицю Богомольця, а третя - до Центральної виборчої комісії на площу Лесі Українки.
15:23
Члени Сенату США республіканець Джон Маккейн і демократ Кріс Мерфі заявили про підтримку їхньою країною українського народу в його євроінтеграційному виборі.
15:21
Опозиція наступного тижня у Верховній Раді будь-якими засобами добиватиметься відставки уряду Миколи Азарова. Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив на Народному віче на Майдані Незалежності у Києві.
14:47
Майдан ухвалив резолюцію, якою заборонив Президенту України Віктору Януковичу підписувати угоду про вступ України до Митного союзу з Росією, білоруссю та Казахстаном.
14:32
Народне віче «День гідності» на столичному Майдані Незалежності ухвалило резолюцію з вимогою до Президента України Віктора Януковича звільнити усіх політв`язнів, включаючи екс-прем`єр-міністра Юлію Тимошенко
12:45
У центрі Києва зібралося вже кілька сотень тисяч учасників народного віче «День гідності». Площа перед Жовтневим палацом, вулиця Інститутська, Майдан Незалежності та Хрещатик, аж до будівлі КМДА, повністю заповнені людьми.
11:20
На Майдані Незалежності за годину до початку акції перебуває понад десять тисяч людей. На Європейській площі, де вчора відбувався провладний мітинг, активності не спостерігається, учорашню сцену демонтовано.
_
"Ми закликаємо і запрошує киян та всіх українців приїхати в неділю на 12.00 на наше народне віче під назвою "День гідності", - говориться у заяві.