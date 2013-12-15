День гідності у Києві: онлайн-трансляція

17:39

Мітингувальники, які приходили під стіни Центральної виборчої комісії для проведення мирної акції, повернулись на Майдан Незалежності.

16:52

Близько 300 мітингувальників з Євромайдану прийшли під стіни Центральної виборчої комісії. Мітингувальники поводяться спокійно і не намагаються потрапити на територію ЦВК. Вони розташувались вздовж ринку перед центральним входом до будівлі комісії. Один з активістів пообіцяв, що люди не будуть прориватись до будівлі. Пікетувальники тримають в руках прапори України, Євросоюзу а також опозиційних політичних партій.

15:30

З Майдану Незалежності, де проходить Народне віче, вирушають три колони мітингувальників. Одна колона направляється до будівлі СБУ на Володимирській, 33, друга йде до Міністерства внутрішніх справ на вулицю Богомольця, а третя - до Центральної виборчої комісії на площу Лесі Українки.

15:23

Члени Сенату США республіканець Джон Маккейн і демократ Кріс Мерфі заявили про підтримку їхньою країною українського народу в його євроінтеграційному виборі.

15:21

Опозиція наступного тижня у Верховній Раді будь-якими засобами добиватиметься відставки уряду Миколи Азарова. Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив на Народному віче на Майдані Незалежності у Києві.

14:47

Майдан ухвалив резолюцію, якою заборонив Президенту України Віктору Януковичу підписувати угоду про вступ України до Митного союзу з Росією, білоруссю та Казахстаном.

14:32

Народне віче «День гідності» на столичному Майдані Незалежності ухвалило резолюцію з вимогою до Президента України Віктора Януковича звільнити усіх політв`язнів, включаючи екс-прем`єр-міністра Юлію Тимошенко

12:45

У центрі Києва зібралося вже кілька сотень тисяч учасників народного віче «День гідності». Площа перед Жовтневим палацом, вулиця Інститутська, Майдан Незалежності та Хрещатик, аж до будівлі КМДА, повністю заповнені людьми.

11:20

На Майдані Незалежності за годину до початку акції перебуває понад десять тисяч людей. На Європейській площі, де вчора відбувався провладний мітинг, активності не спостерігається, учорашню сцену демонтовано.

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"Ми закликаємо і запрошує киян та всіх українців приїхати в неділю на 12.00 на наше народне віче під назвою "День гідності", - говориться у заяві.