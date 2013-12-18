Євросоюз не буде змагатися з Москвою за Україну - МЗС Литви

Європейський Союз не буде змагатися з Росією за Україну.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив міністр закордонних справ головуючої у Євросоюзі Литви Лінас Лінкявічус, коментуючи домовленості України та Росії.

"Не буде ніякої боротьби за Україну. Це ж не бокс і не боротьба, і навіть не аукціон, коли змагаються, хто заплатить більшу ціну. Від цієї схеми треба відійти. Вибір - за країною, за її владою, але ми підкреслюємо, що хочемо, аби цей вибір був вільний", - сказав Лінкявічус.

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Лінкявічус також зазначив, що Україні потрібні стратегічні реформи і модернізація, а не домовленості у Москві, які вирішують лише короткотермінові економічні проблеми.

"Наразі ще важко судити на 100% про московські домовленості, бо ми не маємо цілком повної інформації, і ми бажали би її отримати від наших українських партнерів. Але все ж таки Україні потрібні довготермінові стратегічні реформи, спрямовані на модернізацію країни, на підвищення її конкурентоспромжності", - додав литовський міністр.

"А домовленості у Москві спрямовані на вирішення короткотермінових проблем, які, звичайно ж, існують. Тому можна говорити лише про частковий успіх. Ми би бажали Україні кращого. Відчувається вибір на користь тісніших відносин з Росією, але це вибір Президента Януковича", - заявив Лінкявічус.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тис. кубометрів, а також про придбання Росією евробондів України на 15 млрд доларів.