У Польщі впевнені, що Україна вже не хоче до ЄС

16:27, 18 грудня 2013
Політика
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Доля Угоди про асоціацію з Євросоюзом залежатиме від України

Евросоюз / Фото : dispatchnewsdesk.com

Доля Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом залежатиме від української влади, яка на сьогодні демонструє нещире бажання інтегруватися у ЄС.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив радник Президента Польщі Роман Кужняр.

"Зараз чітко видно, що Україна цього не хоче. Те, що говорять її представники, є нещирим, тому що Київ не робить нічого, що підтверджувало б щирість цих декларацій", -сказав він.

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Кужняр нагадав, що євроінтеграція є добровільною справою. "Пов'язування себе з ЄС є добровільним. Кожен, хто пов'язує себе з ЄС, вважає, що це для нього є корисним. Не ЄС приєднується до України, а навпаки. І якщо Україна не хоче, то що ми можемо зробити?", - наголосив він.

За словами Кужняра, Євросоюз був готовий піти на значні поступки для підписання угоди на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі. За його словами, в нинішніх умовах доля документа перебуває виключно в руках української влади. "Рішення, воля, м'яч - на стороні Києва", - сказав радник Президента Польщі.

Він зауважив, що теоретично самі українці масовими акціями протесту могли би змусити владу підписати угоду, проте назвав такий варіант малоймовірним.

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