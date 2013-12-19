РФ не проти асоціації України з ЄС, але доведеться захищати економіку Росії - Путін

Про це Путін сказав під час щорічної прес-конференції в Москві, онлайн-трансляцію якої можна подивитися зараз на сайті УНІАН, повідомляє РІА «Новости».

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"Я вам як спортсмен-любитель можу сказати: тут потрібно трішки поворушити м'язами, і все стане ясно. А що стане ясно? Ось ви тут говорили про асоціацію... Ми хіба проти асоціації? Ми взагалі не проти асоціації. Ми просто говоримо, що ми вимушені будемо захищати свою економіку. Тому що розкриті ворота сьогодні в рамках зони вільної торгівлі з Україною - ми не можемо їх залишити в такому стані, якщо Україна розкриє свої ворота у бік Євросоюзу", - сказав Путін під час щорічної прес-конференції в Москві.