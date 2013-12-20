У Петербурзі померла вдова Бориса Стругацького

Про це повідомив РИА Новости близький друг сім'ї.

Аделаїда Карпелюк і Борис Стругацький познайомилися, коли працювали в Пулковській обсерваторії. Разом вони прожили більше 50 років.

"Вона померла в лікарні, у неї було дуже важке захворювання. Вона пішла з життя рівно через рік і місяць після того, як не стало Бориса Натановича. Як казали моя дружина і колега, "вона до нього хоче", - сказав співрозмовник агентства. Він додав, що дата та місце похорону стануть відомі 23 грудня.

Письменник-фантаст Борис Стругацький помер 19 листопада 2012 на 80-му році життя через проблеми з серцем.