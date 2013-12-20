У Петербурзі померла вдова Бориса Стругацького
15:27, 20 грудня 2013Політика
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Вдова письменника-фантаста Бориса Стругацького Аделаїда Карпелюк померла в ніч на п'ятницю після тривалої хвороби в одній з клінік Петербурга, переживши чоловіка на один рік і один місяць
Про це повідомив РИА Новости близький друг сім'ї.
Аделаїда Карпелюк і Борис Стругацький познайомилися, коли працювали в Пулковській обсерваторії. Разом вони прожили більше 50 років.
"Вона померла в лікарні, у неї було дуже важке захворювання. Вона пішла з життя рівно через рік і місяць після того, як не стало Бориса Натановича. Як казали моя дружина і колега, "вона до нього хоче", - сказав співрозмовник агентства. Він додав, що дата та місце похорону стануть відомі 23 грудня.
Письменник-фантаст Борис Стругацький помер 19 листопада 2012 на 80-му році життя через проблеми з серцем.
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