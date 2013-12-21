ЗМІ: "Тітушки" захопили будинок активіста Євромайдану в Києві

Невідомі молоді люди спортивної статури сьогодні захопили приватний будинок активіста Євромайдану Сергія Онищенка в Києві на вулиці Багатирській, 34-а (кооператив «Фронтовик»).

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на одного з активістів Олексія Германа. За його словами, близько 11.30 приблизно 20 осіб увірвалися в будинок Онищенка, побили його і викинули на вулицю. При цьому в будинку утримується дружина Онищенка і однорічна дитина.

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Герман уточнив, що слідча група МВС прибула на місце події більш ніж через годину після виклику. Наразі співробітники правоохоронних органів не можуть потрапити в будинок. «Капітан стоїть і стукає у двері, йому ніхто не відчиняє», - сказав Герман. За його словами, особи, які захопили будинок, озброєні. Зокрема, він сам бачив у одного з них пістолет ПМ.

Активісти також поінформували про подію прокуратуру Оболонського району Києва, але реакції поки що ніякої.