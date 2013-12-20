У Харкові невідомі напали на штаб Євромайдану

Як повідомив УНІАН співорганізатор харківського Євромайдану, громадський активіст Дмитро Пилипець, напад невідомих на будівлю Штабу по вулиці Римарській, 18 стався сьогодні, 20 грудня, рано вранці.

«Сьогодні в 04:04 ранку провладними «тітушками» було атаковано приміщення харківської «Просвіти», де розташований Штаб Євромайдану. На першому поверсі будинку були вибиті шибки двох кімнат з боку внутрішнього двору і однієї з парадного входу, на порозі розлита фарба. Фасади Штабу, декількох прилеглих будинків та магазинів були «прикрашені» наклепницькими написами на адресу прихильників євроінтеграційного напряму України», - зазначив Пилипець.

За його словами, нічна охорона Штабу зловмисників затримати не встигла, проте помітила, що нападниками були двоє молодих чоловіків спортивної статури.

У цей час на місці події працюють працівники міліції.

Пилипець зауважив, що протягом трьох останніх тижнів у ніч із четверга на п’ятницю невідомі скоюють провокації щодо Євромайдану.

Активіст наголосив, що, незважаючи на напади та провокації, харківський Євромайдан продовжить своє існування. Люди збиратимуться перед пам’ятником Т. Шевченкові на вулиці Сумській у будні дні о 18:00, у вихідні – о 12.00.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня невідомі відібрали у активістів харківського Євромайдану генератор. 13 грудня невідомі підпалили орендований активістами місцевого Євромайдану мікроавтобус. За цими фактами порушені кримінальні провадження. Слідство триває.