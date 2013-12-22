У Києві почалося народне віче

16:00

Модератор провладного мітингу, лідер громадської організації «Загальновійськовий союз» Олег Калашников повідомив про призупинення мітингу на площі Конституції у Києві - принаймні, на період свят. Тим часом, на Майдані почався концерт.

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15:00

Арсеній Яценюк озвучив політичні завдання новостворюваної громадської організації Народне об'єднання «Майдан». Серед них - реформа Конституції та правоохоронної системи.

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14:30

Повний склад Ради НО "Майдан":

Співголови: Олег Тягнибок, Сергій Квіт, Віталій Кличко, Юрій Луценко, Руслана Лижичко, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк.

Члени: Арсен Аваков, Тарас Бойків, Олексій Гарань, Василь Гацько, Ігор Жданов, Андрій Іллєнко, Ірена Карпа, В’ячеслав Кириленко, Ігор Коліушко, Руслан Кошулинський, Іван Крулько, Ігор Луценко, Марія Матіос, Андрій Мохник, Валерій Пацкан, Олег Осуховський, Сашко Положинський, Петро Порошенко, Віталій Портников, Сергій Рахманін, Єгор Соболєв, Сергій Соболєв, Олександр Сушко, Вікторія Сюмар, Борис Тарасюк, Олександр Турчинов, Валерій Чалий, Віктор Чумак, Зорян Шкіряк, Єлизавета Щепетильникова.

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14:00

На Майдані оголосили про створення Народного об’єднання "Майдан", а також Ради Майдану. До складу Ради увійшли політики, письменники, музиканти, громадські діячі, зокрема, ректор НаУКМА Сергій Квіт, письменниця Марія Матіос, співаки Руслана Лижичко та Сашко Положинський, політики Віталій Кличко та Юрій Луценко.

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13:30

На Майдані виступили лідери опозиції з пропозиціями поширити Майдан на Схід, Центр і Південь, а також з закликами зустрічати на Майдані Новий рік і Різдво.

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13:00

У ВО "Свобода" заявили про 100 тисяч учасників віче.

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12:00

Як передає кореспондент УНІАН, на 12 годину у центрі Києва перебуває понад 15 тисяч осіб, вони розташувалися на Майдані Незалежності, Хрещатику, вулиці Інститутській, біля Жовтневого палацу та пагорбі біля палацу.

Люди продовжують прибувати на головну площу столиці.

На віче лідери опозиції мають намір оголосити план подальших дій.

Також після віче зі сцени на Майдані виступатимуть гурти ТНМК, «Мотор’ролла», KOZAKsystem, «Гайдамаки», «Ролекс», Крамбамбуля (Білорусь), а також Тарас Чубай, Марічка Бурмака, Ніна та Антоніна Матвієнко, Арсен Мірзоян.