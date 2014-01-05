Лікарі стабілізували роботу серця екс-прем`єра Ізраїлю Шарона, але він при смерті

12:11, 05 січня 2014
Політика
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Лікуючим лікарям вдалося стабілізувати тиск і серцевий ритм колишнього прем`єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона, проте порушення в роботі інших фізіологічних систем, як і раніше, загрожують його життю.

Аріель Шарон перебуває при смерті / Фото: dodmedia.osd.mil

Про це сказав журналістам директор клініки «Шиба» Зеєв Ротштейн.

Попри те, що 85-річний пацієнт «як лев б`ється за своє життя», Ротштейн підтвердив песимістичний прогноз розвитку хвороби, повідомляє РИА Новости.

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Раніше лікарі оголосили, що у Шарона виявлено прогресуючу поліорганну недостатність – поступову відмову функціональних систем організму. Вони не приховують, що розв`язка може наступити ближчими днями.

Ветеран майже усіх воєн Ізраїлю, автор програми «розмежування», яка поставила крапку в 38-річній історії окупації сектора Газа, архітектор «стіни безпеки», що приборкала хвилю палестинського терору, Шарон переніс 4 січня 2006 року обширний інсульт і впав у кому. Після низки операцій колишнього прем`єра перевели з нейрохірургічної реанімації єрусалимського госпіталю «Хадасса» до реабілітаційного центру найбільшої в країні клініки імені Хаїма Шиби під Тель-Авівом.

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