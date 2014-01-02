Стан екс-прем'єра Ізраїлю Шарона, який перебуває в комі, погіршився

За даними 10-го телеканалу, у 85-річного пацієнта виявлена ​​гостра ниркова недостатність, яка загрожує його життю. Лікуючі лікарі та родичі Шарона не коментують повідомлення ЗМІ, пише РІА Новости.

У клініці "Шеба" під Тель-Авівом, де перебуває відставний прем'єр, зібралися десятки журналістів. Для підтримки порядку туди перекинуто вісім поліцейських патрулів, передає 9-й телеканал.

Ветеран майже всіх воєн Ізраїлю, автор програми "розмежування", яка поставила крапку в 38-річній історії окупації сектора Газа, архітектор "стіни безпеки", приборкати хвилю палестинського терору, Шарон переніс 4 січня 2006 року обширний інсульт і впав у кому. Після низки операцій колишнього прем'єра перевели з нейрохірургічної реанімації єрусалимського госпіталю "Хадасса" в реабілітаційний центр клініки "Шеба".