Окунській надали охорону на час судових засідань у справі Власенка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив Печерський районний суд Києва, задовольнивши таким чином відповідне клопотання Окунської.

Звертаючись до суду, вона, зокрема, наголосила, що побоюється за своє життя і здоров'я, оскільки, коли проходить до суду через натовп прихильників “Батьківщини”, то чує від людей погрози на свою адресу.

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У свою чергу, Власенко зазнав це клопотання необгрунтованим, тим не менш, головуючий у процесі слідчий-суддя Олег Білоцерковець прийняв рішення надати Окунській охорону, а виконання цього рішення поклав на ГУ МВС України у місті Києві.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2013 року Сергія Власенка викликали на допит до Генпрокуратури та повідомили про підозру в неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до Окунської. Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

12 листопада Печерський райсуд обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду Власенко зобов’язаний впродовж двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон. Суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.

Водночас Власенко заявляє, що ніколи не застосовував сили проти Окунської. Він називає обвинувачення абсурдними і вважає, що кримінальне переслідування - це спроба позбавити Тимошенко права на повноцінний захист.