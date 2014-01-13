Автомайдан виявлятиме і зупинятиме агресивних провокаторів

"Останнім часом через численні систематичні незаконні дії влади по відношенню до мирних громадян в суспільстві склалась дуже напружена психологічна атмосфера. Багато людей, особливо тих, що постраждали під час силових розгонів, - на межі зриву, прояву агресії під час проведення мирних акцій. Автомайдан нагадує усім, що ми - об'єднання активістів, які висловлюють свій протест лише мирними і законними шляхами. На своєму прикладі ми демонструємо, що беззаконня влади ми зможемо подолати лише масовим застосуванням закону, лише постійним мирним тиском суспільства на владу", - йдеться у заяві організаторів Автомайдану, розміщеній на сторінці у Facebook Дмитра Булатова.

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Активістів організатори просять "не піддаватись на заклики до застосування сили проти будь-кого, бо це може призвести до непередбачуваних тяжких наслідків".

"Людей, що проявляють агресію під час мирних акцій, ми будемо вважати провокаторами, виявляти їх, припиняти їх протиправні дії, публічно висвітлювати інформацію про них", - заявляють організатори Автомайдану.

"Автомайдан захищає всіх громадян від протиправних посягань. Ми не розмежовуєм у цьому поцесі ані звичайних громадян, ані депутатів, ані держслужбовців, ані працівників правоохоронних органів. Кожна людина має бути захищена від посягань на своє життя, здоров'я чи особисту свободу. Навіть якщо це представник правоохоронних органів, навіть якщо він підозрюється в незаконних діяннях. Ми не суд і не карателі. Є законні шляхи вирішення конфліктних ситуацій, і це не один раз давало ефективний результат. Ми вже маємо безліч таких прикладів під час проведених акцій. Принцип законності - принцип, від якого ми не відмовимося", - наголошується у заяві автомайданівців.