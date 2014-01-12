На Європейській площі в Києві зібралося близько ста машин Автомайдану

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на Європейській площі близько 100 автомобілів, які продовжують прибувати.

Активісти планують провести під резиденцією Президента чергову акцію під назвою "Повістка для Януковича".

Раніше активісти Автомайдану виступили зі сцени Майдану перед учасниками Народного віча.