На Європейській площі в Києві зібралося близько ста машин Автомайдану
13:24, 12 січня 2014Політика
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Активісти Автомайдану збираються на Європейській площі з метою чергового автопробігу до резиденції Президента України Віктора Януковича
Автомайдан збирається для чергової акції
Як передає кореспондент УНІАН, зараз на Європейській площі близько 100 автомобілів, які продовжують прибувати.
Активісти планують провести під резиденцією Президента чергову акцію під назвою "Повістка для Януковича".
Раніше активісти Автомайдану виступили зі сцени Майдану перед учасниками Народного віча.
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