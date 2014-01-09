ЦВК зареєструвала Даценка і Пилипишина народними депутатами
Центральна виборча комісія зареєструвала двох народних депутатів України, обраних на повторних виборах 15 грудня 2013 року.
Як передає кореспондент, зокрема, на сьогоднішньому засіданні було зареєстровано депутатом Леоніда Даценка, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 197, та Віктора Пилипишина, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 223.
Відповідно до постанови ЦВК, Даценку і Пилипишину будуть видані тимчасові посвідчення встановленого зразка, а цю постанову буде направлено до Верховної Ради.
Крім того, на засіданні було затверджено тимчасові кошториси ЦВК на І квартал 2014 року за двома бюджетними програмами: про "Проведення виборів народних депутатів України" на загальну суму 710 тис. 400 грн та про "Функціонування Державного реєстру виборців" на загальну суму 131 тис. 700 грн.
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Як повідомляв УНІАН, довибори до Верховної Ради у п'яти одномандатних виборчих округах пройшли 15 грудня 2013 року.
В окрузі №94 (Обухівський та Васильківський райони, Київська область) з 58,25% голосів переміг самовисуванець Руслан Бадаєв. В окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область) з 47,85% голосів переміг самовисуванець Микола Круглов. В окрузі №194 (Черкаська область) з 53,54% голосів переміг самовисуванець Михайло Поплавський.
В окрузі №197 (Черкаська область) 63,51% голосів переміг єдиний кандидат від опозиції Леонід Даценко (ВО "Батьківщина»).
В одномандатному виборчому окрузі №223 (Шевченківський район Києва) переможцем став самовисуванець Віктор Пилипишин, набравши 44,89% голосів виборців.