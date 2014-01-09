ЦВК зареєструвала Даценка і Пилипишина народними депутатами

Як передає кореспондент, зокрема, на сьогоднішньому засіданні було зареєстровано депутатом Леоніда Даценка, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 197, та Віктора Пилипишина, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 223.

Відповідно до постанови ЦВК, Даценку і Пилипишину будуть видані тимчасові посвідчення встановленого зразка, а цю постанову буде направлено до Верховної Ради.

Крім того, на засіданні було затверджено тимчасові кошториси ЦВК на І квартал 2014 року за двома бюджетними програмами: про "Проведення виборів народних депутатів України" на загальну суму 710 тис. 400 грн та про "Функціонування Державного реєстру виборців" на загальну суму 131 тис. 700 грн.

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Як повідомляв УНІАН, довибори до Верховної Ради у п'яти одномандатних виборчих округах пройшли 15 грудня 2013 року.

В окрузі №94 (Обухівський та Васильківський райони, Київська область) з 58,25% голосів переміг самовисуванець Руслан Бадаєв. В окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область) з 47,85% голосів переміг самовисуванець Микола Круглов. В окрузі №194 (Черкаська область) з 53,54% голосів переміг самовисуванець Михайло Поплавський.

В окрузі №197 (Черкаська область) 63,51% голосів переміг єдиний кандидат від опозиції Леонід Даценко (ВО "Батьківщина»).

В одномандатному виборчому окрузі №223 (Шевченківський район Києва) переможцем став самовисуванець Віктор Пилипишин, набравши 44,89% голосів виборців.