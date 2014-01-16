Опозиція виштовхала керівників парламенту із сесійної зали
12:36, 16 січня 2014Політика
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Опозиційні депутати виштовхали керівників парламенту із сесійної зали
Опозиція виштовхала керівників парламенту із сесійної зали
Як передає кореспондент УНІАН, після перерви голова ВР Володимир Рибак зайшов до сесійної зали й оголосив про розгляд проекту постанови щодо утворення тимчасової слідчої комісії.
Також спікер закликав депутатів більше ніколи не блокувати його кабінет.
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Проте депутати від опозиції обступили трибуну та президію. Вони виштовхали з президії першого заступника голови ВР Ігоря Калєтніка і почали витягувати стілець, на якому сидів Рибак.
Після цього Рибак вийшов у сесійну залу проводити засідання.
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