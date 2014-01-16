Опозиція виштовхала керівників парламенту із сесійної зали

Як передає кореспондент УНІАН, після перерви голова ВР Володимир Рибак зайшов до сесійної зали й оголосив про розгляд проекту постанови щодо утворення тимчасової слідчої комісії.

Також спікер закликав депутатів більше ніколи не блокувати його кабінет.

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Проте депутати від опозиції обступили трибуну та президію. Вони виштовхали з президії першого заступника голови ВР Ігоря Калєтніка і почали витягувати стілець, на якому сидів Рибак.

Після цього Рибак вийшов у сесійну залу проводити засідання.