Опозиція заблокувала кабінет Рибака
10:33, 16 січня 2014Політика
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Опозиція заблокувала кабінет голови Верховної Ради Володимира Рибака, протестуючи проти спроб ухвалити закон про держбюджет на 2014 рік
Блокування кабінету Рибака / Фото : Леся Оробець
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», опозиція також вимагає виконати основні вимоги Майдану: відставка уряду, особиста відповідальність міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, звільнення з-під варти активістів Майдану.
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Також народні депутати від опозиції продовжують блокування парламентської трибуни.
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