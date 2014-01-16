Опозиція заблокувала кабінет Рибака

10:33, 16 січня 2014
Політика
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Опозиція заблокувала кабінет голови Верховної Ради Володимира Рибака, протестуючи проти спроб ухвалити закон про держбюджет на 2014 рік

Блокування кабінету Рибака / Фото : Леся Оробець

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», опозиція також вимагає виконати основні вимоги Майдану: відставка уряду, особиста відповідальність міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, звільнення з-під варти активістів Майдану.

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Також народні депутати від опозиції продовжують блокування парламентської трибуни.

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