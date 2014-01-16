Опозиція заблокувала кабінет Рибака

Опозиція заблокувала кабінет голови Верховної Ради Володимира Рибака, протестуючи проти спроб ухвалити закон про держбюджет на 2014 рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», опозиція також вимагає виконати основні вимоги Майдану: відставка уряду, особиста відповідальність міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, звільнення з-під варти активістів Майдану. Читайте також: Трибуна в Раді знову заблокована опозицією Також народні депутати від опозиції продовжують блокування парламентської трибуни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter