Рибак підтримав голосування підняттям рук і оголосив ще одну перерву

Голова ВР Володимир Рибак із сесійної зали оголосив про подальше голосування за законопроекти підняттям рук, а потім оголосив перерву в засіданні парламенту на 30 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати голосуються підняттям рук, лічильна комісія, зокрема Володимир Олійник (фракція Партії регіонів), буквально за кілька секунд називає кількість парламентаріїв, які нібито проголосували за закон.

Як передає кореспондент УНІАН, Олійник весь час говорить, що за закон проголосували 235 депутатів.

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При цих його словах в залі лунає сміх, оскільки за такий короткий час нереально перерахувати кількість депутатів, які проголосували, враховуючи те, що в залі, де сидять депутати від Партії регіонів, зібралися майже всі депутати.

Крім того, в сесійній залі весь час лунає дзвін і добре навіть не чути, які законопроекти ставляться на голосування.

Всі законопроекти ухвалюються без обговорення.