Рибак заявляє, що не отримав заяву від Гриценка про здачу мандата
До Рибака не надійшла заява від Гриценка про складення депутатських повноважень
До Голова Верховної Ради України Володимира Рибака не надійшла заява від народного депутата з фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценка про складення депутатських повноважень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак повідомив на брифінгу.
Він зазначив, що в нього на даний час є лише дві заяви щодо Гриценко, одна від Анатолія Гриценка щодо виходу із фракції “Батьківщина”, а друга від “Яценюка, що його (йдеться про Гриценка — УНІАН) виключили з фракції”. “І більше нічого немає”, - наголосив Рибак.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, Гриценко повідомив, що передав Рибаку заяву про складення депутатських повноважень.
На своїй сторінці у Facebook Гриценко повідомив, що заяву на ім'я голови парламенту “щойно зареєстрував”. “Працювати у Верховній Раді, яка своїми законами порушує базові конституційні права 45 мільйонів громадян і замість зміцнення демократії та верховенства права перетворює Українську державу на диктатуру, – я не можу. Це суперечить моїм життєвим принципам і цінностям. Заявляю про складення повноважень народного депутата України”, - заявив Гриценко.