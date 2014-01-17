Рибак заявляє, що не отримав заяву від Гриценка про здачу мандата

До Голова Верховної Ради України Володимира Рибака не надійшла заява від народного депутата з фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценка про складення депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що в нього на даний час є лише дві заяви щодо Гриценко, одна від Анатолія Гриценка щодо виходу із фракції “Батьківщина”, а друга від “Яценюка, що його (йдеться про Гриценка — УНІАН) виключили з фракції”. “І більше нічого немає”, - наголосив Рибак.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, Гриценко повідомив, що передав Рибаку заяву про складення депутатських повноважень.

На своїй сторінці у Facebook Гриценко повідомив, що заяву на ім'я голови парламенту “щойно зареєстрував”. “Працювати у Верховній Раді, яка своїми законами порушує базові конституційні права 45 мільйонів громадян і замість зміцнення демократії та верховенства права перетворює Українську державу на диктатуру, – я не можу. Це суперечить моїм життєвим принципам і цінностям. Заявляю про складення повноважень народного депутата України”, - заявив Гриценко.