Забзалюк передумав складати депутатський мандат

Роман Забзалюк відкликав свою заяву про складення повноважень народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

“Є заява Забзалюка, де він передумав складати свої повноваження народного депутата”, - сказав спікер.

Рибак повідомив, що передасть цю заяву до парламентського Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР, і члени комітету можуть не розглядати попередню заяву Забзалюка про складення ним депутатських повноважень.

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Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2013 року голова Верховної Ради Володимир Рибак поінформував, що до ВР надійшла заява Забзалюка про складення депутатських повноважень.

Напередодні ряд ЗМІ поширили заяву Забзалюка про те, що він складає з себе депутатські повноваження через незгоду з підходами до розв’язання ситуації, що склалася в країні.

16 січня прес-служба ВО “Батьківщина” повідомила, що Забзалюк виключений зі складу фракції "Батьківщина".