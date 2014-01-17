Народний депутат Анатолій Гриценко складає депутатський мандат. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Я обирався в парламент України , а не Північної Кореї", - написав Гриценко.

Депутат зазначив, що Верховна Рада порушує своїми законами конституційні права, перетворюючи Україну на диктаторську державу.

"Працювати у Верховній Раді, яка своїми законами порушує базові конституційні права 45 мільйонів громадян і замість зміцнення демократії та верховенства права перетворює Українську державу на диктатуру, – я не можу", - прокоментував свою заяву депутат.

На тему: Гриценко має скласти мандат - Яценюк

Гриценко заявив, що це суперечить його життєвим принципам і цінностям.

"Заявляю про складання повноважень народного депутата України. Таку заяву на ім'я голови парламенту В.Рибака я щойно зареєстрував", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Гриценко заявив про вихід з фракції «Батьківщина».