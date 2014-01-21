Протестувальникам на Грушевського смсками шлють страшилки
00:50, 21 січня 2014Політика
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Користувачам мобільних телефонів приходять смс-повідомлення: "Шановний абоненте, ви зареєстровані як учасник масових заворушень"
Українцям смсками шлють страшилки
Про це повідомляють користувачі соцмережі Твіттер.
Смс-спам приходить активістам, які перебувають на вулиці Грушевського, де другу добу відбувається сутички протестувальників і правоохоронців.
"Ідентифікують які номери знаходяться в районі подій. Це не секрет що на любій події в тому чи іншому місті можна вичислити номер", - пише учасник спільноти euromaidan Giperfox @Giperfox
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