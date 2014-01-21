Протестувальникам на Грушевського смсками шлють страшилки

Про це повідомляють користувачі соцмережі Твіттер.

Смс-спам приходить активістам, які перебувають на вулиці Грушевського, де другу добу відбувається сутички протестувальників і правоохоронців.

"Ідентифікують які номери знаходяться в районі подій. Це не секрет що на любій події в тому чи іншому місті можна вичислити номер", - пише учасник спільноти euromaidan Giperfox ‏@Giperfox