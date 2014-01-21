На Грушевсського активізувалися сутички

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 2.00 год. 21 січня на місці сутичок перебуває близько 1000 осіб.

Час від часу протестувальники жбурляють в міліцію феєрверки, каміння і пляшки з запалювальною сумішшю, за що отримують від міліції постріли з травматичної зброї, світлошумові гранати та гранати зі сльозогінним газом.

Учасники акції постійно бють палицями у бочки або в елементи зірваних парканів створюючи таким чином психологічний тиск на правоохонців.

Деякі активісти принесли та підпалили біля спалених міліцейських авто покришки.

Також у зв'язку з тим, що біля стадіону "Динамо" не працює великий екран, який вчора освітлював міліції дії протестувальників, правоохоронці підтягнули прожектори, якими освітлюють все що відбувається перед ними.

Активісти, які активно виступають проти правоохоронців змінюються ідучи шеренгами, так само як це роблять працівники спецпідрозділів міліції. На їх місце заступають інші люди.

Слід зазначити, що на відміну від вчорашнього дня, на місці сутичок перебуває значно менше автомобілів швидкої допомоги.