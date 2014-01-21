МВС опублікувало відео з палаючими силовиками

МВС опублікувало відео з палаючими бійцями "Беркуту" та Внутрішніх військ під час сутичок на Грушевського.

За інформацією міністерства, 119 працівників органів внутрішніх справ вже звернулися за медичною допомогою, 80 з них госпіталізовано.

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Зіткнення мітингувальників і правоохоронців на Грушевського тривають.