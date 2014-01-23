Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України, розміщеному на сайті парламенту.

«Відповідно до ч.2 ст.11 Регламенту Верховної Ради України, у ВР зареєстрована ініціатива народних депутатів України, яка співвідноситься з вимогами ч.2 ст.83 Конституції України, про скликання позачергової сесії ВР», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим голова ВР повідомляє, що позачергова сесія ВР відбудеться 28 січня о 10 годині.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 січня, Президент України Віктор Янукович заявив, що необхідно розглянути ситуацію в країні на позачерговій сесії Верховної Ради.

У відповідь спікер парламенту Володимир Рибак заявив, що сьогодні підпише розпорядження про проведення позачергової сесії Верховної Ради.