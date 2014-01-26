ЄС як і раніше готовий підписати Угоду про асоціацію з Україною

Про це заявив голова ЄС Херман ван Ромпей за підсумками зустрічі з прем'єр -міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

Читайте такожВ ЄС вважають, що тиск РФ на Україну призвів до внутрішніх проблем у країні "Європейський союз як і раніше готовий підписати і застосувати нашу угоду , якщо влада підтвердить прихильність до вільної, єдиної і демократичної України і цінностей, на яких заснована Угода про асоціацію", - сказав Ромпей, чиї слова наводить прес-служба Європейської ради, повідомляє РИА Новости.

Ромпей засудив " невиправдане застосування сили і жорстокість українських властей проти демонстрантів" , більшість з яких , за його словами , є мирними . "Я висловлюю співчуття сім'ям загиблих. Всі винні повинні понести відповідальність . Я бажаю якнайшвидшого одужання сотням постраждалим , а також закликаю негайно звільнити всіх ув'язнених за їх участь в мирних демонстраціях " , - заявив голова Євросоюзу .

"Діалог з громадянським суспільством і політичною опозицією - єдиний вихід, і правильний демократичний вихід з кризи" , - додав він.

Польський прем'єр розповів про ініціативу Польщі , згідно з якою кошти , з яких Євросоюз хотів профінансувати асоціацію з Україною, могли б бути спрямовані на "розвиток громадянських рухів".