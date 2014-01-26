У Сумах мітингувальники захопили Будинок рад

У Сумах мітингувальники зайняли Будинок рад, в приміщенні якого обласна та міська ради проводять свої сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, до будинку зайшли загони самооборони, які взяли під свій контроль всі входи, виходи та приміщення будівлі.

Активісти зірвали зі стін Будинку рад великий банер з написом «Сумський регіон – будуємо разом нову Сумщину».

При мирну передачу приміщення громаді працівниками міліції оголосив народний депутат України, голова обласної Народної ради Володимир Шульга.

При цьому він відзначив, що бере на себе всю відповідальність за порядок у Будинку рад.

За його словами, у приміщенні проходитимуть його зустрічі з виборцями, а також прийом громадян депутатами Сумської міської ради.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Шульга, в Будинку рад знаходилися посилені загони міліції, які готові були застосувати силу. Він також подякував правоохоронцям та учасникам Народного віче за знаходження мирного компромісу.

Як повідомив УНІАН голова фракції ВО «Батьківщина» в Сумській міській раді Олександр Лисенко, барикади на входах до приміщення ОДА споруджені для того, щоб не допустити до приміщення провокаторів.

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«З’явилася інформація, що ввечері до приміщення ОДА можуть завести «тітушок» для влаштування провокацій. Люди вважають, що краще барикадами захистити будівлю від можливих погромів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учасники Народного віче, яке завершилося, зводять барикади перед входами до адмінбудвілі, в якій знаходиться облдержадміністрація, обласна та міська ради.

Наразі люди, серед яких молодь, багато чоловіків та жінок похилого віку, наповнюють близько 1 тис. мішків снігом та повністю забарикадували обоє вхідних дверей до будівлі зі сторони площі Незалежності.

Чергування активістів поруч із барикадами буде здійснюватися цілодобово.

Учасники Народного віче створили обласну Народну Раду. Головою Ради обрано народного депутата Володимира Шульгу («Батьківщина»).

Також Народне віче проголосувало за утворення загонів муніципальної міліції та народної самооборони.

Віче, яке розпочалося о 12 годині, зібрало близько 5 тисяч людей.