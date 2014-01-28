Сім'я лідера "Спільної справи" вилетіла до Лондона

Вчора вагітна дружина лідера «Спільної Справи» Олександра Данилюка Світлана та їхній півторарічний син, які без пояснень понад вісім годин утримувались в аеропорту «Бориспіль», вилетіли до Лондона.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху “Спільна Справа”.

«Спершу була затримка за підозрою у перевезенні наркотичних речовин, потім начебто - через технічну несправність літака. Потім вже нічого не пояснювали, просто не давали вильоту», - розповів Данилюк.

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Він повідомив, що його дружина має підданство Великої Британії, але ще не позбулась українського громадянства. Вчора митники вилучили її український паспорт та вітчизняне свідоцтво про народження сина.

«Все це без дотримання елементарних правових процедур. Просто забрали паспорт і свідоцтво. Світлана не хотіла зараз позбуватись громадянства, оскільки це дозволяло б їй, принаймні, бачитись зі мною у випадку мого арешту», - зазначив Данилюк.

За його словами, 27 січня після виїзду з дому до аеропорту машину з його рідними переслідував мікроавтобус «Фольксфаген Транспортер» з затемненими вікнами. В аеропорту з’ясувалось, що в автобусі знаходяться десять чоловіків у цивільному, кілька з яких озброєні автоматичною зброєю, що вони продемонстрували, вийшовши з автомобіля.

“Режим зовсім осатанів. Вони вже полюють на вагітних і дітей. Моя дружина з дитиною понад шість годин провели у холодному літаку, куди ледве пробились і звідки відмовилась виходити, бо іноземний літак – це вже не територія України. Вона розуміла, що другого шансу може не бути. У неї на руках наш півторарічний син, а під серцем ще ненароджена дитина. Температура в літаку була мінусова, бо не дозволяли запустити двигуни. Це катування. Представники влади, як терористи, утримували в заручниках мою сім’ю. Тільки умов звільнення хіба що не висували”, - заявив координатор “Спільної Справи”.

У свою чергу, у Міністерстві доходів і зборів України заявили, що заява Данилюка щодо нібито підкинутих його дружині та дитині наркотиків не відповідає дійсності.

"Так, сьогодні в аеропорту "Бориспіль" громадянка С. з неповнолітньою дитиною прямувала до Лондону. Під час митного контролю її було зупинено для проходження необхідних митних формальностей. За результатом огляду порушень митного законодавства встановлено не було. Митниками Міндоходів було складено акт митного догляду, і громадянка С. з дитиною попрямувала до паспортного контролю", - йдеться у заяві Міндоходів, яка оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.