Обов'язки прем'єр-міністра виконуватиме Арбузов

16:53, 28 січня 2014
Політика
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Обов'язки голови уряду України Миколи Азарова, відставку якого прийняв сьогодні, 28 січня, Президент України, виконуватиме перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов.

арбузов

Про це повідомив у коментарі УНІАН прес-секретар екс-прем'єр-міністра Віталій Лук'яненко.

«За відсутності прем'єр-міністра його обов'язки виконує перший віце-прем'єр-міністр. Це визначено законом», - сказав Лук'яненко.

Він також повідомив, що засідання уряду, заплановане на завтра, 29 січня, також може провести перший віце-прем'єр-міністр.

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