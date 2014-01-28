Обов'язки прем'єр-міністра виконуватиме Арбузов
16:53, 28 січня 2014Політика
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Обов'язки голови уряду України Миколи Азарова, відставку якого прийняв сьогодні, 28 січня, Президент України, виконуватиме перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов.
Обов'язки прем'єр-міністра виконуватиме Арбузов
Про це повідомив у коментарі УНІАН прес-секретар екс-прем'єр-міністра Віталій Лук'яненко.
«За відсутності прем'єр-міністра його обов'язки виконує перший віце-прем'єр-міністр. Це визначено законом», - сказав Лук'яненко.
Він також повідомив, що засідання уряду, заплановане на завтра, 29 січня, також може провести перший віце-прем'єр-міністр.
Звернення Миколи Азарова з приводу відставки
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