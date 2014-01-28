Обов'язки прем'єр-міністра виконуватиме Арбузов

Про це повідомив у коментарі УНІАН прес-секретар екс-прем'єр-міністра Віталій Лук'яненко.

«За відсутності прем'єр-міністра його обов'язки виконує перший віце-прем'єр-міністр. Це визначено законом», - сказав Лук'яненко.

Він також повідомив, що засідання уряду, заплановане на завтра, 29 січня, також може провести перший віце-прем'єр-міністр.