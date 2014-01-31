У Польщі вважають, що Росія активніше втручатиметься у справи України після Олімпіади

На його думку, в Україні може мати місце загострення конфлікту після завершення Зимових Олімпійських ігор у Росії після 23 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це повідомляє інформаційне агентство Польського радіо (IAR) з посиланням на неофіційну інформацію.

"Голова нашого уряду говорив у Брюсселі, що дестабілізація може мати місце після Олімпіади в Сочі, бо тоді Росія знову почне втручатися у внутрішні справи Києва. Якщо дійде до загострення конфлікту, Варшава боїться масового напливу біженців з України", - повідомляє агентство.

Читайте такожПольський премєр закликав світ до нейтралітету в питанні України За його даними, Туск під час вчорашніх переговорів з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу також попередив його про можливість перебоїв з поставками газу до Євросоюзу у випадку, якщо до влади в Україні прийде опозиція, оскільки тоді Росія може "закрутити газовий кран".

Серед тем, котрі голова польського уряду вчора обговорював в Брюсселі, теж була допомога для України.

Однак, за даними IAR, Євросоюз не має нічого нового запропонувати Україні.

"Говориться лише про підтримку ЄС у переговорах з МВФ та про позички Європейського інвестиційного банку та Європейського банку відбудови та розвитку", - відзначає IAR.

Читайте такожДональд Туск: Єдність України під загрозоюАгентство зауважує, що під час розмов звучить думка, що треба запропонувати Україні членство в Європейській спільноті, але - принаймні на сьогоднішній день - дуже важко уявити, що вдасться отримати на це згоду усіх держав.

Водночас, прес-секретар польського уряду Малгожата Кідава-Блоньска у коментарі УНІАН повідомила, що прем'єр-міністр Польщі під час своїх переговорів з лідерами ЄС намагається їх передусім переконати у додатковій підтримці України, визнавши, що обговорюються теж "складні сценарії".

"Глава уряду, у першу чергу, хоче переконати лідерів ЄС підтримати Україну, аби ЄС не закривав двері Україні та те, що він говорив в інтерв'ю для польського та українського телебачення, - аби вона сама знайшла вирішення конфлікту", - відзначила вона.

Співрозмовник агентства сказала, що, незважаючи на різні страхи, останні події в Україні демонструють те, що можна "мудро та мирно" вирішити конфлікт.

"Усі знаємо, що треба Україні допомогти, і тепер думаємо про те, якби цю пропозицію про асоціацію, яка не була підписана, зробити ще більш привабливою", - відзначила прес-секретар.

Читайте такожПремєр Польщі: Конфлікт і репресії в Україні - це шлях до катастрофиЯк повідомляв УНІАН, раніше на цьому тижні Туск заявив в інтерв'ю польському телеканалу TVP та 5 каналу, що Євросоюз може покращити умови Угоди про асоціацію України з ЄС, яку українська влада відмовилась підписати у листопаді 2013 році.

Цю заяву він зробив напередодні свого турне в ЄС, в ході якого планував обговорити ситуацію в Україні, з лідерами європейської спільноти. Туск уже провів переговори з прем'єрами Вишеградської четвірки, главою Єврокомісії, главою Європарламенту, Президентом Франції. Раніше він теж говорив на цю тему з главою Ради ЄС та Президентом Швейцарії.

Сьогодні планується зустріч Туска з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та з прем'єром Великої Британії Девідом Кемероном.