Завтра у ВР не обиратимуть Порошенка

У вівторок, 27 червня, на пленарному засіданні Верховна Рада України не розглядатиме питання обрання голови парламенту, а визначиться лише з кількістю і предметом відання парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член Тимчасовї президії ВР, представник СПУ Іван БОКИЙ.

За його словами, завтра о 10.00 відкриється чергове засідання Верховної Ради, на якому спочатку виступатимуть представники усіх п’яти фракцій парламенту з проблем, які їх цікавлять. Далі, за словами І.БОКОГО, розглядатиметься питання про перелік і предмет відання комітетів ВР.

Водночас депутат зауважив, що питання обрання спікера не розглядатиметься, оскільки парламентська коаліція хоче, щоб це питання розглядалось разом з питанням про обрання заступників спікера, а також персонального складу комітетів ВР.

Поки, за словами І.БОКОГО, відсутні пропозиції щодо персонального складу і керівництва комітетів, оскільки ще не визначено навіть їхню кількість.