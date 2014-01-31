У Рівненській міській раді створена Народна рада

На сесії Рівненської міської ради сьогодні визнано Народну раду України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження на створення якого надані рішенням Всенародних зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності у місті Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, постановою Рівнеради також утворила в своєму складі міжфракційне об’єднання «Народна рада». Рішення підтримали 35 депутатів із 41 присутнього в сесійній залі.