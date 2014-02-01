Україні потрібне перезавантаження влади - Кличко

Про це сказав журналістам на прес-конференції у Мюнхені лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, повідомила його прес-служба.

«Компромісом для виходу з кризи в Україні може бути тільки повне перезавантаження, зміна влади. Тема повернення до Конституції 2004-го року обговорювалася практично на всіх зустрічах, які у мене були на Мюнхенській конференції, - зазначив Кличко. - І всі говорили, що це справді може бути одним з ефективних механізмів перезавантаження влади і перерозподілу владних повноважень в державі. Щоб не було так, як сьогодні: коли вся влада сконцентрована в руках однієї людини і тільки від неї залежить чи відійде Україна від того жаху, на межі якого опинилася. Тому хочу сказати: абсолютна влада - це і абсолютна відповідальність", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що влада тільки говорить про нібито компроміси, на які йде. І це бачить увесь світ.

«Хіба це компроміс, коли Булатова, що тільки вирвався з полону і з-під тортур, намагаються заарештувати в лікарні? Хіба це компроміс, коли залякують, хапають і судять активістів? Хіба це компроміс, коли зникають люди, містами безчинствують «ті тушки», горять машини? Хіба терор проти народу - це компроміс з ним? Тому ми розуміємо, що ця система, цей режим по-іншому діяти не можуть і не будуть. І тому вони мають піти», - додав Кличко.