Тягнибок закликав Майдан пікетувати парламент

Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок закликає українців пікетувати Верховну Раду з вимогою повернути Конституцію 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок заявив, виступаючи на Народному віче на Майдані Незалежності.

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“На цьому тижні, мабуть, буде працювати парламент. Ми ще не знаємо, коли, але всі готуємося в цей день ось в такій кількості, а може і більше, бути там, щоб тиснути на цю банду, і щоб повернути Конституцію 2004 року”, - сказав Тягнибок.