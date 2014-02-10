Герман про т.зв. "групу Тігіпка": Партія регіонів не буде плодити зрадників
Народний депутат від фракції Партії регіонів Ганна Герман прокоментувала інформацію про можливе створення членами партії демократичної платформи проєвропейської орієнтації.
На питання, чи увійде нардеп в "Демократичну платформу", якщо така буде створена в парламенті, Герман відповіла, що "Партія регіонів не має наміру плодити зрадників", пише Обозреватель.
"Треба згадати, чим закінчилася історія з Демплатформой в КПРС: її ініціатори стали банкірами-мільярдерами. А ті, хто повірив їм, були обмануті і обкрадені. Партія регіонів - міцна і згуртована команда. Ми здатні перемогти нинішні тимчасові труднощі. Ми не будемо плодити зрадників. Зрадників України у всі часи вистачало. І завжди вистачало послідовних людей, які залишалися зі своїми однодумцями і в успіхах, і у викликах. Ми разом командою подолаємо труднощі, які спіткали Україну і народ", - сказала Герман.
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Як повідомляв УНІАН, у фракції Партії регіонів сформувалася група із, щонайменше 30 депутатів, яка «готова діяти врозріз з генеральною лінією Януковича-Медведчука».
Про це у своєму блозі на Українській правді написав народний депутат від «Батьківщини» Андрій Шевченко.
За його словами, «лідером цієї групи називають Сергія Тігіпка»