Севастопольська держадміністрація закликала не переслідувати учасників Євромайданів

Як передає кореспондент УНІАН, в оприлюдненій заяві прес-служби Севастопольської міської державної адміністрації підкреслюється, що «кожна людина має право на свою точку зору. Кожен громадянин має право висловлювати свої переконання й погляди через засоби масової інформації, на мітингах та іншими способами, що не суперечать Конституції та законодавству України».

Водночас, як зазначається, «останнім часом у деяких засобах масової інформації з'являються статті та коментарі екстремістського, провокаційного змісту, спрямовані на загострення політичної ситуації в Севастополі та Україні в цілому. Лунають заклики, мало не фізичної розправи з представниками опозиційних партій, особливо з особами, які брали участь у Євромайданах».

Читайте такожУ Севастополі невідомі підпалили автомобіль лідера молодіжного крила партії УДАР СМДА звертає увагу всіх громадян на те, що «головне досягнення держави України за роки незалежності - свобода слова, свобода віросповідання та політичних поглядів», і підкреслює: «Переслідування будь-кого за його політичні погляди – неприпустиме згідно із законом». Як повідомляється, «опозиція тому й називається опозицією, що вона, як і засоби масової інформації, висвітлює кроки влади, вказує на її помилки, пропонує шляхи виходу з тієї або іншої ситуації. Саме в єдності й боротьбі протилежності, саме в суперечці народжується істина».

Керівництво міста також звернулося до правоохоронних органів із проханням узяти під особливий контроль випадки екстремізму, самоправства, порушення прав і свобод громадян.

«Влада не ділить севастопольців - громадян України - на прихильників партії влади або її опонентів. Головне сьогодні – зберігати спокій, врівноваженість у своїх діях, набратися витримки і терпіння. Мудрість, властива севастопольцям і українському народу загалом, толерантність - це характерні риси, які в будь-якому випадку будуть сильніші й розумніші за «гарячі голови» як з одного, так і з іншого боку», - зазначає прес-служба СМДА.

Читайте такожУ Севастополі 40% учасників опитування назвали Майдан мирною демонстрацієюЯк повідомляв УНІАН, 7 лютого в Севастополі підпалили автомобіль лідера молодіжного крила партії УДАР, місцевого жителя Дмитра Білоцерковця.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом підпалу автомобіля.

«Вранці 7 лютого до Гагарінського РВ УМВС України в м. Севастополі надійшло повідомлення, що в гаражному кооперативі, розташованому в районі вулиці Щитова, сталося загоряння автомобіля Toyota Corolla. Пожежу локалізовано силами наряду пожежної частини. В міліції додали, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу. Було встановлено, що автомобіль належить 27-річному севастопольцю», - йдеться в повідомленні.