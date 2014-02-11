Яценюк закликає ухвалити текст Конституції-2004 без поправок

Про це лідер фракції Арсеній Яценюк заявив в ефірі 5 каналу, передає Українська правда.

"Так як почалася дискусія, я хочу офіційно заявити, що фракція "Батьківщина" звертається до наших побратимів з опозиції із завтрашнього дня зібрати 150 підписів, як того вимагає чинна Конституція, під редакцією Конституції 2004 року без будь-яких доповнень і правок, які від нас вимагала Венеціанська комісія", - сказав Яценюк.

"Потім переробимо, допрацюємо і дошліфуємо українську Конституцію", - додав він, цитує політика прес-служба партії.

"А зараз - щоб не було дискусії, проти якої я категорично виступаю і яку наші політичні опоненти використовують проти опозиції, - із завтрашнього дня ми беремо Конституцію 2004 року, збираємо 150 підписів під цією Конституцією і остаточно ставимо крапку в тому питанні, яку Конституцію вимагає Майдан", - зазначив Яценюк.

Окрім того, він зазначив, що опозиція готова до позачергової сесії Ради.